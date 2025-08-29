На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили об «исчезновении» бензина в ряде населенных пунктов Хабаровского края

Amur Mash: бензин закончился в некоторых населенных пунктах Хабаровского края
Sha Dati/Global Look Press

Бензин закончился в ряде населенных пунктов Хабаровского края. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Сегодня же топливо пропало в Советской Гавани и рядом с ней», — сказано в сообщении.

В нем говорится, что водители, которые приехали на заправки, чтобы пополнить баки, увидели на топливораздаточных колонках бирки с надписями о том, что бензина марок АИ-92 и АИ-95 нет в наличии.

СМИ до этого сообщили о больших очередях автомобилистов на АЗС в Спасском районе Приморского края. Цены на бензин выросли, и жители разных районов региона стоят в очередях, чтобы заправить автомобили. Власти прокомментировали ситуацию и заявили, что местные жители «создают искусственный ажиотаж», когда видят бензовоз. Министр энергетики региона Елена Шиш призвала жителей Приморья «проявить сознательность» и не наливать топливо в канистры после заправки машины. Также она заявила, что в регионе стало больше туристов.

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина в сентябре.

