В Госдуме рассказали о налоговом кэшбеке для семей с двумя и более детьми

Нилов: семьям с детьми вернут часть уплаченных налогов при невысоком доходе
Александр Кряжев/РИА Новости

Работающие семьи с двумя и более детьми при невысоких доходах смогут получать от государства вычет в 7 из 13% уплаченного НДФЛ. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, родители имеют право на налоговый кэшбек в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе постоянной или временной регистрации, а при ее отсутствии — в регионе проживания.

Депутат добавил, что закон начнет действовать с 1 января 2026 года, обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 мая по 1 октября.

Парламентарий добавил, что выплата зависит от суммы начисленного налога, а право на ее получение — от региона.

Накануне депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что индексация материнского капитала будет проводиться ежегодно и продолжится в дальнейшем.

Ранее сроки рассмотрения заявлений об использовании маткапитала сократили вдвое.

