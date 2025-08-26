На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России появятся методички по работе с детьми мигрантов

Mash: в российских школах внедрят методички по работе с детьми-иностранцами
Shutterstock

С нового учебного года в российских школах появятся методички по работе с детьми-иностранцами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как пишет канал, по ним педагоги будут выявлять проблемных учеников и проводить консилиумы с их диаспорами, чтобы помочь детям влиться в коллектив.

«Если кратко, тичерам предложат проверять ребенка и его родителей в Реестре контролируемых лиц, оценивать уровень владения нашим языком, отслеживать невыполнение домашки и интерес к шок-контенту в инете. Причиной всему стало непослушание учеников из-за дезадаптации — трудностей в новой среде и школе», — говорится в посте.

Согласно рекомендациям, разработанным Минпросвещения и МВД РФ, в школах должны проводиться консилиумы для обсуждения детей мигрантов трижды в год. В число специалистов должен также входить психолог. Также нужно помогать их родителям влиться в коллектив и привлекать к мероприятиям.

Кроме того, по мнению властей, необходимы классные часы на тему дружбы и культуры. В тяжелых случаях рекомендуется привлекать волонтеров и глав диаспор для поддержки.

Ранее глава Татарстана заступился за не знающих русский язык детей мигрантов.

