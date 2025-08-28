Мишустин раскрыл рост ВВП в России за первое полугодие

Рост ВВП (валового внутреннего продукта) России в первом полугодии составил 1,2%. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

«Вопреки всем вызовам, динамика ВВП осталась положительной. Он вырос на 1,2%», — сказал он.

Глава кабмина добавил, что доходы бюджета составляли более 17,5 трлн руб., превысив аналогичные показатели 2024 года и прогноз.

27 августа министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что, по оценкам Минэкономразвития, рост ВВП страны в текущем году составит не менее 1,5%.

В Минэкономразвития, в свою очередь, отметили, что уточненные показатели макропрогноза пока не готовы и будут представлены позже. По предварительным расчетам ведомства, за январь–июнь 2025 года ВВП РФ вырос на 1,2% в годовом выражении. Ранее министерство в базовом сценарии прогнозировало рост экономики на 2,5% в 2025 году и на 2,4% в 2026 году. Уточненный прогноз планируется представить в начале сентября.

