«Мечел» почти на треть сократил добычу угля

Горнодобывающая компания «Мечел» в первом полугодии 2025 года снизила добычу угля до 3,656 млн тонн, что на 28% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что показатель добычи снизился во II квартале по отношению к первому также на 28% — до 1,53 млн тонн.

Кроме того, уменьшились квартальные показатели производства чугуна и стали. Во II квартале 2025 года на 6% сократился выпуск стали, и на 10% — чугуна. При этом в целом за полугодие производство стали увеличилось на 2%, а чугуна уменьшилось на аналогичный процент.

В «Мечеле» связывают падение показателей с плановым ремонтом машины непрерывного литья заготовок-1 (МНЛЗ-1) Челябинского металлургического комбината, а также с прокатным переделом «Ижстали».

В июле Минфин внесло на рассмотрение правительства проект постановления «О мерах поддержки организаций угольной отрасли».

Согласно проекту, угольные компании смогут получить отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на период до 30 ноября текущего года. Также на этот период предлагается продлить сроки уплаты отдельных страховых взносов и предоставить отсрочку по уплате задолженности в части суммы отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 июня 2025 года.

Ранее стало известно о резком увеличении стоимости морских перевозок угля из РФ.