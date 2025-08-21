На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ призвал дать экономике России передышку

ЦБ: экономика России задействовала все ресурсы и нуждается в передышке
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Российская экономика продолжит расти в текущем и следующем годах. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального Банка России Андрей Ганган в интервью «Российской газете».

По его словам, предварительные данные по росту валового внутреннего продукта (ВВП) за первый квартал 2025 года показали 1,4%, а за второй квартал — 1,1%. В целом по году прогнозы указывают на 1-2% роста.

Ганган выразил уверенность в том, что произойдет переход к сбалансированным темпам роста после перегрева в 2023 и 2024 годах, когда темпы роста российской экономики превышали 4%. Он подчеркнул, что страна привлекла почти все имеющиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а также почти все кадровые ресурсы. В настоящее время найти новых работников трудно, поделился чиновник.

Глава департамента ЦБ добавил, что российской экономике требуются передышка и новые подходы к повышению производительности труда. По словам Гангана, без этого весь рост заработных плат будет сокращен инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют.

Ранее ЦБ раскрыли план по снижению ключевой ставки.

