Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов

Минфин Украины сообщил, что госдолг страны превысил $186 млрд
Depositphotos

Госдолг Украины за июль вырос на $1,29 млрд и превысил $186 млрд, сообщил минфин республики. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что внешний долг составил порядка 5,828 трлн гривен ($139,54 млрд) — это 74,97% в общей структуре. Внутренний долг занимает 25,03% в структуре и достигает 1,946 трлн гриве ($46,59 млрд).

По данным министерства, за июнь госдолг вырос почти на $4 млрд, а в мае — на $1 млрд.

Как сообщали украинские СМИ, государственный долг Украины к июню 2025 года достиг практически 100% ВВП страны

По словам депутата Верховной Рады Михаила Цимбалюка, такое финансовое положение дел страны является катастрофой. Он пояснил, что данные экономические показатели делают страну банкротом.

Согласно прогнозам экспертов, суммарный госдолг Украины может вырасти до 110% ВВП в 2025 году.

В июле экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что на Украине де-факто произошел дефолт.

Ранее на Западе перечислили сценарии поддержки Украины в 2026 году.

Все новости на тему:
Новости Украины
