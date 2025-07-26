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Медведчук заявил о наступившем на Украине дефолте

Экс-лидер ОПЗЖ Медведчук заявил, что на Украине произошел дефолт
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РИА Новости

На Украине произошел дефолт. Об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» ОПЗЖ Виктор Медведчук.

«После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S&;P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт), после этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине», — сказал политик.

В конце июня журнал The Economist сообщил, что у властей Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Если они не смогут договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности, его объявят в августе, отмечает издание.

В статье говорится, что военные действия наносят тяжелый урон экономике Украины. ВВП страны на четверть меньше, чем до февраля 2022 года, Центральный банк разрывает валютные резервы, а атаки на критически важную инфраструктуру снизили прогнозы роста.

Ранее Украина отказалась выплачивать кредиторам $665 млн.

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