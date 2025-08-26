В России оценили лимит в 10 банковских карт на человека

Установленный лимит в 10 банковских карт на человека является в целом достаточным для подавляющего большинства россиян. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

В аппарате зампреда правительства Дмитрия Григоренко 26 августа сообщили, что россияне смогут иметь не более десяти банковских карт. Такая инициатива содержится во втором пакете мер против кибермошенников.

«Безусловно, инициатива по ограничению количества банковских карт продиктована исключительно заботой о финансовой безопасности граждан и желанием создать надежный барьер на пути мошенников, деятельность которых приобрела угрожающие масштабы. Я поддерживаю саму цель данного предложения, так как защита прав и сбережений наших соотечественников является абсолютным приоритетом. Вместе с тем, важно подходить к вопросу взвешенно и учитывать потребности финансового планирования самих россиян», — отметил Мосягин.

По его словам, многие граждане законно используют продукты разных банков для оптимизации своих расходов, получения максимального кешбэка, выгодных процентов по вкладам, а также для разделения потоков средств — например, при получении зарплаты, доходов по совместительству или различных социальных выплат. Поэтому ключевой задачей на стадии разработки и обсуждения законопроекта становится поиск оптимального баланса между мерами безопасности и сохранением удобства для добросовестных пользователей, уверен экономист.

«Однако для обеспечения гибкости и защиты интересов всех категорий населения, возможно, стоит рассмотреть возможность предусмотреть исключения или особый порядок для тех, чьи обстоятельства требуют использования большего количества финансовых инструментов. Таким образом, инициатива является своевременной и правильной, но она требует детальной проработки и широкого профессионального обсуждения для достижения наилучшего результата», — заключил Мосягин.

