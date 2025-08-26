На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили лимит в 10 банковских карт на человека

Экономист Мосягин: большинству россиян будет достаточно 10 банковских карт
true
true
true
close
Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

Установленный лимит в 10 банковских карт на человека является в целом достаточным для подавляющего большинства россиян. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

В аппарате зампреда правительства Дмитрия Григоренко 26 августа сообщили, что россияне смогут иметь не более десяти банковских карт. Такая инициатива содержится во втором пакете мер против кибермошенников.

«Безусловно, инициатива по ограничению количества банковских карт продиктована исключительно заботой о финансовой безопасности граждан и желанием создать надежный барьер на пути мошенников, деятельность которых приобрела угрожающие масштабы. Я поддерживаю саму цель данного предложения, так как защита прав и сбережений наших соотечественников является абсолютным приоритетом. Вместе с тем, важно подходить к вопросу взвешенно и учитывать потребности финансового планирования самих россиян», — отметил Мосягин.

По его словам, многие граждане законно используют продукты разных банков для оптимизации своих расходов, получения максимального кешбэка, выгодных процентов по вкладам, а также для разделения потоков средств — например, при получении зарплаты, доходов по совместительству или различных социальных выплат. Поэтому ключевой задачей на стадии разработки и обсуждения законопроекта становится поиск оптимального баланса между мерами безопасности и сохранением удобства для добросовестных пользователей, уверен экономист.

«Однако для обеспечения гибкости и защиты интересов всех категорий населения, возможно, стоит рассмотреть возможность предусмотреть исключения или особый порядок для тех, чьи обстоятельства требуют использования большего количества финансовых инструментов. Таким образом, инициатива является своевременной и правильной, но она требует детальной проработки и широкого профессионального обсуждения для достижения наилучшего результата», — заключил Мосягин.

Ранее в Совфеде поддержали позицию РПЦ по освящению банковских карт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами