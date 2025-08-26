На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новости о возможной отставке правительства Франции повлияли на фондовый рынок страны

CNBS: фондовый рынок Франции упал на фоне рисков отставки правительства
Depositphotos

Торги на французском фондовом рынке во вторник, 26 августа, открылись резким снижением на фоне возможной отставки правительства. Об этом сообщает CNBS.

В публикации отмечается, что французский индекс CAC 40 упал на минимуме на 2,24%, до 7668,08 пункта. Это произошло после того, как три основные оппозиционные партии страны сообщили, что не поддержат правительство в рамках голосования о доверии кабмину.

По словам руководителя отдела валютной стратегии G10 в Wells Fargo Эрика Нельсона, проблема на фондовом рынке отчасти могла произойти из-за того, что европейские акции, как и сам евро, были популярными активами для импульсной торговли в течение года.

26 августа лидер французской левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что фракция планирует внести на рассмотрение в парламент предложение об отставке президента Эммануэля Макрона. Он добавил, что 23 сентября на рассмотрение будет внесен вотум недоверия действующему правительству Франции.

Ранее Макрона обвинили в антисемитизме.

