Новости о возможной отставке правительства Франции повлияли на фондовый рынок страны

Торги на французском фондовом рынке во вторник, 26 августа, открылись резким снижением на фоне возможной отставки правительства. Об этом сообщает CNBS.

В публикации отмечается, что французский индекс CAC 40 упал на минимуме на 2,24%, до 7668,08 пункта. Это произошло после того, как три основные оппозиционные партии страны сообщили, что не поддержат правительство в рамках голосования о доверии кабмину.

По словам руководителя отдела валютной стратегии G10 в Wells Fargo Эрика Нельсона, проблема на фондовом рынке отчасти могла произойти из-за того, что европейские акции, как и сам евро, были популярными активами для импульсной торговли в течение года.

26 августа лидер французской левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что фракция планирует внести на рассмотрение в парламент предложение об отставке президента Эммануэля Макрона. Он добавил, что 23 сентября на рассмотрение будет внесен вотум недоверия действующему правительству Франции.

Ранее Макрона обвинили в антисемитизме.