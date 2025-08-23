На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство США получило долю в Intel

Трамп: США приобрели 10-процентную долю в Intel
true
true
true
close
Global Look Press

США приобрели и контролируют 10-процентную долю в корпорации Intel — одном из крупнейших в мире производителей чипов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Я провел переговоры об этой сделке с Лип-Бу Таном, очень уважаемым главным исполнительным директором Intel. Соединенные Штаты ничего не заплатили за эти акции, и сейчас они оцениваются примерно в $11 млрд», — написал Трамп.

Он добавил, что создание передовых полупроводников и чипов имеет основополагающее значение для будущего США.

7 августа Трамп публично призвал к немедленной отставке главы Intel Лип-Бу Тана на фоне усиливающегося внимания американских властей к связям руководителя компании с китайским технологическим сектором. Американские СМИ писали, что Трамп вызвал Тана на переговоры. Они должны были обсудить инвестиции Тана в китайские компании, а также возможные пути взаимодействия Intel с властями США.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом ведет переговоры с представителями Intel о выкупе американским правительством доли в компании.

Ранее призыв Трампа к отставке главы Intel обвалил акции компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами