Правительство США получило долю в Intel

США приобрели и контролируют 10-процентную долю в корпорации Intel — одном из крупнейших в мире производителей чипов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Я провел переговоры об этой сделке с Лип-Бу Таном, очень уважаемым главным исполнительным директором Intel. Соединенные Штаты ничего не заплатили за эти акции, и сейчас они оцениваются примерно в $11 млрд», — написал Трамп.

Он добавил, что создание передовых полупроводников и чипов имеет основополагающее значение для будущего США.

7 августа Трамп публично призвал к немедленной отставке главы Intel Лип-Бу Тана на фоне усиливающегося внимания американских властей к связям руководителя компании с китайским технологическим сектором. Американские СМИ писали, что Трамп вызвал Тана на переговоры. Они должны были обсудить инвестиции Тана в китайские компании, а также возможные пути взаимодействия Intel с властями США.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом ведет переговоры с представителями Intel о выкупе американским правительством доли в компании.

Ранее призыв Трампа к отставке главы Intel обвалил акции компании.