Администрация Трампа задумалась о приобретении доли в Intel

Bloomberg: администрация Трампа ведет переговоры о приобретении доли в Intel
Global Look Press

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ведет переговоры с представителями Intel о выкупе американским правительством доли в компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Сделка призвана поддержать будущий завод Intel в Огайо. <...> Размер потенциальной доли неясен», — говорится в статье.

Отмечается, что компания хотела сделать площадку в Огайо крупнейшим производством микрочипов в мире, но сроки реализации проекта неоднократно переносили.

В Белом доме и Intel слухи об обсуждении сделки комментировать отказались.

11 августа американские СМИ писали, что Трамп вызвал главу Intel Лип-Бу Тана на переговоры. Темами для обсуждения должны были стать инвестиции Тана в китайские компании, а также возможные пути взаимодействия Intel с властями США.

7 августа Трамп публично призвал к немедленной отставке Тана на фоне усиливающегося внимания американских властей к связям руководителя компании с китайским технологическим сектором.

Ранее Трамп заявил, что может подать в суд на главу ФРС.

