Призыв Трампа к отставке главы Intel обвалил акции компании

Акции Intel рухнули на 5% после призыва Трампа к отставке гендиректора компании

Акции американской технологической корпорации Intel упали на 5% в ходе премаркета. Об этом свидетельствуют данные электронной биржи Nasdaq.

По данным на 14:58 мск, ценные бумаги компании подешевели на 5,05%, до $19,38. К 16:30 мск котировки замедлили снижение. В этот момент стоимость одной акции корпорации находилась на уровне $20 за бумагу (-2,01%).

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп призвал к немедленной отставке генерального директора Intel Лип-Бу Тана. Заявление прозвучало на фоне усиливающегося внимания американских властей к связям руководителя компании с китайским технологическим сектором.

По данным Reuters, Лип-Бу Тан десятилетиями осуществлял инвестиции в китайские компании через основанный им в 1987 году венчурный фонд Walden International, а также через связанные с ним структуры Sakarya Limited и Seine Limited, зарегистрированные в Гонконге.

