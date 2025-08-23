На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут снизить максимальную сумму переплаты по микрозаймам

«Известия»: ГД рассмотрит проект о снижении максимальной переплаты по микрозаймам
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Осенью в Госдуму на рассмотрение будет внесен законопроект о снижении максимальной переплаты по микрозаймам со 130% до 100% годовых. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект направлен на предотвращение высокой закредитованности россиян. При этом, ни одна из мер не будет выталкивать микрофинансовые организации (МФО) или заемщиков в теневой сегмент, добавил парламентарий.

Аксаков утверждает, что новое ограничение радикально не повлияет на рынок. У МФО будет возможность адаптировать сроки или ставки, используя снижение стоимости процесса формирования или распределения фондов.

В публикации отмечается, что Центральный банк России в целом поддерживает новые ограничения, а также делает акцент на борьбе с агрессивными практиками.

«На мой взгляд, снижение предельного размера долга, в особенности по микрозаймам, положительно скажется на социально уязвимой группе граждан», — считает финансовый уполномоченный РФ Светлана Максимова.

В июле лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия выступила с предложением запретить заключать договоры микрозайма в электронной форме в рамках борьбы с мошенничеством, когда на россиян оформляют такие займы без их ведома.

Ранее россиянам дали советы, как взять кредит и не попасть в долговую яму.

