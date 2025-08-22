На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Wildberries прокомментировали информацию о введении платной доставки

Компания Wildberries не вводила массовую платную доставку для клиентов
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Интернет-магазин Wildberries не вводил платную доставку для всех пользователей, однако она может быть платной для некоторых клиентов. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Объединенной компании Wildberries & Russ.

Незадолго до этого газета «Ведомости» писала о том, что на площадке появилась платная доставка до пунктов выдачи. Сообщалось, что стоимость товара в момент выбора отличалась от цены при добавлении его в корзину.

В компании пояснили, что обязательные скрытые платежи в систему не вводились, но платная доставка действительно есть у малой части пользователей — в зависимости от расстояния и «низкой доли выкупа у покупателя».

«Услуга доставки товаров для клиентов от Wildberries действительно может быть платной для некоторых клиентов — это не нововведение <...> Для значительной части пользователей платформы продолжает действовать бесплатная доставка», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что клиентов всегда оповещают о платной доставке в личных кабинетах. Кроме того, с актуальным процентом выкупа покупатель также может ознакомиться в профиле.

5 августа платформа Wildberries запустила кешбэк за приобретение товаров и назвала его «ягодки». Сообщалось, что тратить полученные в рамках системы кешбэка баллы можно будет при покупке товаров на платформе по курсу 1 балл — 1 рубль.

Ранее россиянам объяснили, почему товары на маркетплейсах стали дороже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами