В Wildberries прокомментировали информацию о введении платной доставки

Интернет-магазин Wildberries не вводил платную доставку для всех пользователей, однако она может быть платной для некоторых клиентов. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Объединенной компании Wildberries & Russ.

Незадолго до этого газета «Ведомости» писала о том, что на площадке появилась платная доставка до пунктов выдачи. Сообщалось, что стоимость товара в момент выбора отличалась от цены при добавлении его в корзину.

В компании пояснили, что обязательные скрытые платежи в систему не вводились, но платная доставка действительно есть у малой части пользователей — в зависимости от расстояния и «низкой доли выкупа у покупателя».

«Услуга доставки товаров для клиентов от Wildberries действительно может быть платной для некоторых клиентов — это не нововведение <...> Для значительной части пользователей платформы продолжает действовать бесплатная доставка», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что клиентов всегда оповещают о платной доставке в личных кабинетах. Кроме того, с актуальным процентом выкупа покупатель также может ознакомиться в профиле.

5 августа платформа Wildberries запустила кешбэк за приобретение товаров и назвала его «ягодки». Сообщалось, что тратить полученные в рамках системы кешбэка баллы можно будет при покупке товаров на платформе по курсу 1 балл — 1 рубль.

