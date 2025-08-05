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На Wildberries появилась система кешбэка за покупки

Компания Wildberries запустила систему кешбэка за покупки и назвала его «ягодки»
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DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Платформа Wildberries запустила кешбэк за приобретение товаров и назвала его «ягодки». Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Сообщается, что тратить полученные в рамках системы кешбэка баллы можно будет при покупке товаров на платформе по курсу 1 балл — 1 рубль.

«Благодаря Ягодкам покупки на Wildberries станут еще выгоднее: кешбэк будет суммироваться с другими скидками и акциями. Оплатить Ягодками можно до 99% стоимости заказа», — говорится в сообщении.

В настоящий момент проект работает в тестовом режиме, но большинство пользователей уже получили к нему доступ. Баланс кешбэка отображается в личном профиле в специально выделенном для него разделе.

До этого сообщалось, что в России с 2026 года начнет действовать налоговый кешбэк для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, учащимися на очной форме в высшем учебном заведении. Согласно проекту, работающие родители смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума региона.

Ранее стало известно, что некоторым россиянам хотят ограничить продажу товаров с кешбэком.

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