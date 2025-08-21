На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минфин разрешил автономным учреждениям не распространять отчетность в СМИ

Минфин России: автономным учреждениям оптимизируют предоставление отчетности
true
true
true
close
Владимир Баранов/РИА Новости

Министерство финансов РФ разработало проект, который освободит автономные учреждения от необходимости размещать отчеты о деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества в СМИ. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Документ разработан в рамках комплексной работы по оптимизации и унификации отчетности, предоставляемой автономными учреждениями», — говорится в сообщении.

По данным Минфина, нововведение поможет снизить бюрократическую и финансовую нагрузку на организации, а также на представителей власти, утверждающих подобную отчетность.

До этого деловое объединение «Опора России», защищающее интересы малого и среднего бизнеса, направило письмо в Минфин с просьбой заменить штрафы за ряд налоговых нарушений на предупреждения.

В организации считают, что предупреждение мотивирует предпринимателей исправлять ошибки и предотвращать их повторение, что, в свою очередь, повысит налоговую дисциплину и снизит число споров с налоговыми органами, разгружая суды.

Ранее стало известно, что в России могут ввести налоговую «автоупрощенку».

