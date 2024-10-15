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В России могут ввести налоговую «автоупрощенку»

РБК: Минфин хочет распространить режим «автоматизированной УСН» на всю Россию

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Depositphotos

Со следующего года по всей России планируют провести эксперименты по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН, АвтоУСН). Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов РФ, передает РБК.

Проект закона был внесен ведомством и одобрен 14 октября. С 2022 года инициативу тестируют в Москве и Московской области, в Калужской области и республике Татарстан. Позднее к инициативе присоединился Санкт-Петербург. Представители бизнеса предложили привлечь к проекту и другие города.

Согласно данным Федеральной налоговой службы РФ, промежуточные результаты проведения эксперимента по введению АУСН в четырех пилотных регионах положительные. По просьбе российских регионов было принято решение о расширении географии АУСН. С 1 января 2025 года система будет действовать по всей стране.

Экспериментальный налоговый режим ориентирован на индивидуальных предпринимателей и организаций с числом сотрудников не более пяти и годовым доходом до 60 млн рублей. Он упрощает налоговую отчетность, во многих случаях полностью ее отменяет.

Ранее эксперт оценил, станут ли россияне уклоняться от уплаты повышенных налогов.

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