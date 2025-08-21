В России предложили создать официальные криптообменники

Депутаты Госдумы Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Георгий Арапов, представляющие партию «Новые люди», обратились к главе Центрального Банка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной с предложением создать в России сеть легальных криптообменников с физическим присутствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ обращения.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания сети легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием и четкими требованиями к их работе», — говорится в тексте документа.

Инициатива предусматривает введение обязательного требования к минимальному размеру уставного капитала таких компаний в целях обеспечения финансовой устойчивости рынка. Сообщается, что таким образом удастся значительно снизить долю нелегального оборота криптовалют, а также предоставить государству контроль за финансовыми потоками.

Кроме того, по словам авторов инициативы, реализация такой инициативы позволит россиянам совершать операции легально, снижая риск мошенничества и вовлечения в преступные схемы.

11 июня Центробанк РФ предупредил россиян об опасности криптообменников и онлайн-казино. Согласно сообщению на сайте регулятора, организаторы могут использовать схему, при которой они напрямую сводят граждан для расчетов, маскируя таким образом нелегальные платежи.

Ранее продавцов крипты предупредили о риске блокировки рублевого счета из-за мелких платежей.