Центробанк РФ предупредил россиян об опасности криптообменников и онлайн-казино. Согласно сообщению на сайте регулятора, организаторы могут использовать схему, при которой они напрямую сводят граждан для расчетов, маскируя таким образом нелегальные платежи.

По информации Банка России, нередки случаи, когда человек покупает криптовалюту в интернете и невольно становится участником сделки с продавцами, которые могут финансировать террористов или других преступников. При выводе денег из нелегальных онлайн-казино на карту, россияне также могут столкнуться с проблемой. Их данные могут передать покупателям наркотиков. В результате деньги отправляют уже они, и люди невольно становятся участниками незаконных сделок.

Регулятор предупредил, что это может привести к серьезным проблемам, включая репутационные потери, блокировку счетов и даже вовлечение в преступную деятельность. Банк России призвал избегать использования нелегальных интернет-площадок.

В конце мая в Ленинградской области местная жительница потеряла более 17 млн рублей, доверившись мошенникам. Инцидент произошел при попытке обмена рублей на доллары через криптовалюту. Жительница Всеволожского района связалась с псевдо-обменником через Telegram.

Ранее калининградец пытался заработать на бирже и лишился 6,5 млн рублей.