США возобновили импорт нефти из Венесуэлы

Reuters: США возобновили импорт венесуэльской нефти по новой лицензии Chevron
Gregory Bull/AP

Власти Соединенных Штатов возобновили импорт нефти из Венесуэлы после получения компанией Chevron разрешения на продолжение операций в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

Месяц назад минфин США выдал компании ограниченную лицензию, позволяющую американской компании работать в стране-члене ОПЕК и экспортировать ее нефть после трехмесячной паузы.

«Суда MediterraneanVoyager и Canopus Voyager загрузили венесуэльскую нефть Boscan и Hamaca в начале этого месяца после переговоров с PDVSA, которая является партнером Chevron по нескольким совместным предприятиям», — говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что танкеры планируют разгрузиться в Порт-Артуре, штат Техас, и Новом Орлеане, штат Луизиана. Помимо этого, в текущем месяце на территории страны направятся еще два других танкера компании.

В конце июля газета The Wall Street Journal писала, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа дала разрешение компании Chevron на возобновление добычи нефти в Венесуэле.

Решение, по данным издания, стало результатом недавних обсуждений с участием Дональда Трампа и государственного секретаря Марко Рубио, а также последовало за достижением договоренности между США и Венесуэлой об освобождении десяти американских граждан.

Ранее в Венесуэле заявили об усилении санкционного давления при Трампе.

