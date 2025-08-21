На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экономист объяснил, почему зарплаты россиян отстают от инфляции

Экономист Корнеев: предприятия ради выживания берут средства из зарплат россиян
true
true
true
close
Depositphotos

В России сохраняется значительный разрыв между номинальными и реальными доходами, уровень зарплат работников не успевает за разогнавшейся инфляцией. Это связано с тяжелыми условиями, в которых оказались предприятия, так как в сегодняшней ситуации им недоступны кредиты и ради выживания они вынуждены брать средства из зарплат работников, заявил председатель Союза «Цифровой мир», доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, рост зарплат россиян обгонял инфляцию только до 2011 года. Тогда реальные доходы увеличивались на фоне того, что экономика росла опережающими темпами, у предприятий были средства для достойных выплат работникам.

«Сегодня предприятия для своего развития вынуждены брать деньги из зарплат людей, других источников у них нет. В инвестициях сейчас объем банковских кредитов меньше 9%, остальное предприятия вынуждены брать или из акционерного капитала, но в основном из зарплаты людей», — объяснил экономист.

По его словам, сегодня компаниям ничего не остается, кроме как выживать за счет средств из зарплат сотрудников, так как кредиты для выживания они себе позволить не могут.

Напомним, накануне сообщалось, что, по данным Росстата, разрыв между зарплатными ожиданиями и фактическими доходами россиян составляет более 48%. Так, средняя зарплата в апреле 2025 года — 97,4 тыс. рублей. Средние ожидания соискателей — 146 тыс., медиана — 110 тыс. рублей. Как пояснил депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин, у россиян происходит расхождение между ожиданиями и реальностью — соискатели настроены на доход выше рынка, а работодатели вынуждены прибегать к антикризисным управленческим решениям.

Ранее в Госдуме нашли неожиданный способ повысить зарплаты россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами