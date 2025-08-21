Экономист объяснил, почему зарплаты россиян отстают от инфляции

В России сохраняется значительный разрыв между номинальными и реальными доходами, уровень зарплат работников не успевает за разогнавшейся инфляцией. Это связано с тяжелыми условиями, в которых оказались предприятия, так как в сегодняшней ситуации им недоступны кредиты и ради выживания они вынуждены брать средства из зарплат работников, заявил председатель Союза «Цифровой мир», доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, рост зарплат россиян обгонял инфляцию только до 2011 года. Тогда реальные доходы увеличивались на фоне того, что экономика росла опережающими темпами, у предприятий были средства для достойных выплат работникам.

«Сегодня предприятия для своего развития вынуждены брать деньги из зарплат людей, других источников у них нет. В инвестициях сейчас объем банковских кредитов меньше 9%, остальное предприятия вынуждены брать или из акционерного капитала, но в основном из зарплаты людей», — объяснил экономист.

По его словам, сегодня компаниям ничего не остается, кроме как выживать за счет средств из зарплат сотрудников, так как кредиты для выживания они себе позволить не могут.

Напомним, накануне сообщалось, что, по данным Росстата, разрыв между зарплатными ожиданиями и фактическими доходами россиян составляет более 48%. Так, средняя зарплата в апреле 2025 года — 97,4 тыс. рублей. Средние ожидания соискателей — 146 тыс., медиана — 110 тыс. рублей. Как пояснил депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин, у россиян происходит расхождение между ожиданиями и реальностью — соискатели настроены на доход выше рынка, а работодатели вынуждены прибегать к антикризисным управленческим решениям.

