Россиянам назвали самые подешевевшие в июле товары

АКРА: в июле в РФ сильнее всего подешевели яйца, сладкий перец и виноград

В России в июле больше всего цены снизились на яйца, сладкий перец и виноград — на 23%, 13% и 10% соответственно. Об этом РИА Новости рассказала эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

По словам специалиста, в десятку наиболее подешевевших за год товаров также вошли некоторые овощи, фрукты, а также крупы, помимо этого, огурцы и сахар-песок подешевели на 6%.

Что касается непродовольственных товаров, то цены на роботы-пылесосы упали на 11%, а на телевизоры, планшеты, электропылесосы и смартфоны — на 8 %, рассказала Траутман.

До этого Минэкономразвития опубликовало обзор, согласно которому годовая инфляция в России, по состоянию на 18 августа, составила 8,46% по сравнению с 8,55% на предыдущей неделе. отмечается, что продовольственные товары снижение цен продолжилось (0,2%), в том числе на плодоовощную продукцию (3,7%), на остальные продукты питания темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели (0,09%).

Ранее россиянам пообещали резкое снижение цен на школьную форму.