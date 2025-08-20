Россиянам пообещали резкое снижение цен на школьную форму

Цены на школьную форму и принадлежности снизятся на 35% в первые 10 дней сентября, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В первой декаде сентября я ожидаю снижения цен на школьные принадлежности и школьную форму: думаю, что в зависимости от продавца и конкретного варианта скидки могут составить до 35%. Однако, конечно, нужно учитывать, что предложения с высокими скидками (больше 20%) будут, прежде всего, на остатки продукции, а соответственно, и выбор товаров по таким предложениям будет меньшим», — сказал Балынин.

В 2025 году собрать ребенка в школу стало дороже — базовый комплект формы в этом году подорожал на 7% и теперь обходится родителям в 15,6–23,9 тыс. рублей, написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ретейлеров. Канцелярия тоже прибавила в цене — плюс 5%, до 5,5–6,9 тыс. рублей за набор. Однако, несмотря на рост цен, интерес к школьным товарам падает: летом число покупок оказалось на 9% меньше, чем годом ранее.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в июле 2025 года упала до 8,79 с 9,40% на конец июня.

Ранее россиянам рассказали, какие товары подорожают в сентябре.