Россиянам напомнили о возможности получить от государства 350 тыс. рублей

Россияне могут получить до 350 тыс. рублей, заключив с государством социальный контракт, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и человеком или семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе.

«Ключевая ценность данного инструмента в том, что он не только тактически оказывает поддержку, но и дает положительное воздействие на формирование устойчивых доходов в будущем. Это, в частности, достигается за счет разрабатываемой программы социальной адаптации. В ней предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия. К таким мероприятиям относятся: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации», — отметил экономист.

При поиске работы человеку, который оформит социальный контракт, полагается выплата в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте.

При предпринимательской деятельности выплата положена единовременно или по частям в зависимости от этапа исполнения мероприятий программы социальной адаптации и бизнес-плана, одобренных межведомственной комиссией. Сумма выплаты — до 350 тыс. рублей. До 10% выплаты можно направить на компенсацию расходов, связанных с подготовкой и оформлением разрешительной документации, приобретение программного обеспечения и носителей электронной подписи, до 15% — на принятие имущественных обязательств, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, а до 5% — на размещение и (или) продвижение продукции. Оставшаяся часть денежной выплаты (или вся ее сумма в случае отсутствия указанных расходов) может быть направлена на приобретение основных средств и материально-производственных запасов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности.

В рамках осуществления иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, человек получит сумму в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения на период действия социального контракта. При этом общий период выплат в рамках данного мероприятия не может превышать шесть месяцев. Выплата может осуществляться как ежемесячно, так и единовременно за весь период действия социального контракта. Средства могут быть направлены на приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, лечение, профилактический медосмотр.

По данным Минтруда, в 2024 году социальным контрактом было охвачено примерно 552 тыс. россиян, было заключено около 205 тыс. социальных контрактов. Наибольшая доля заключенных социальных контрактов была связана с поиском работы — 72 тыс. (35,2% от общего количества заключенных контрактов) и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — 84,8 тыс. (41,4%).

