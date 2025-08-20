На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России планируют выдавать кредиты банкротящимся компаниям

Вице-премьер Новак: правительство хочет выдавать кредиты банкротящимся компаниям
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Правительство планирует инициировать меры, которые позволят выделять кредиты компаниям после возбуждения реабилитационной процедуры банкротства. Поручения Минфину и Федеральной налоговой службе (ФНС) дал вице-премьер Александр Новак (на фото), пишет газета «Известия».

Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев отметил, что действующее законодательство предусматривает вычисление любых денежных средств, поступающих на счет компании-банкрота, в пользу кредиторов. При этом возможны исключения по решению суда, однако единого подхода к проблеме банкротства нет.

Новак предложил сформировать новый механизм, когда компании-должники смогут получать «стабилизационные кредиты» при срочной необходимости. С таких счетов кредиторы не смогут списать средства.

В публикации подчеркивается, что спецсчета будут формироваться лишь для компаний высокой социальной значимости и для поддержки работы градообразующих предприятий.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами