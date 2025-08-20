В России планируют выдавать кредиты банкротящимся компаниям

Правительство планирует инициировать меры, которые позволят выделять кредиты компаниям после возбуждения реабилитационной процедуры банкротства. Поручения Минфину и Федеральной налоговой службе (ФНС) дал вице-премьер Александр Новак (на фото), пишет газета «Известия».

Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев отметил, что действующее законодательство предусматривает вычисление любых денежных средств, поступающих на счет компании-банкрота, в пользу кредиторов. При этом возможны исключения по решению суда, однако единого подхода к проблеме банкротства нет.

Новак предложил сформировать новый механизм, когда компании-должники смогут получать «стабилизационные кредиты» при срочной необходимости. С таких счетов кредиторы не смогут списать средства.

В публикации подчеркивается, что спецсчета будут формироваться лишь для компаний высокой социальной значимости и для поддержки работы градообразующих предприятий.

Новость дополняется.