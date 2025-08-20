Названы последствия запрета на выдачу займов банкротам

По факту в России запрет на выдачу займов бывшим банкротам в течение 10 лет и так уже негласно действует, поэтому в случае принятия такого закона практика лишь закрепится официально, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его мнению, запрет спасет многих заемщиков, которые не умеют сами обращаться с деньгами.

Финансовые организации в июле попросили ужесточить условия кредитования банкротов, запретив им в течение не пяти, а 10 лет оформлять займы по завершении процедуры. Об этом говорится в письме Ассоциации российских банков председателю Госдумы Вячеславу Володину, с которым ознакомились «Известия».

«Изначально, когда принимали закон о банкротстве, звучали предложения о запрете на займы в течение 10 лет. По факту этот запрет и так уже существует, просто негласно. Связано это с тем, что отметка о банкротстве сохраняется все 10 лет в кредитной истории, и банки попросту заворачивают бывших банкротов.

Какие-то финансовые организации вроде МФО или ломбардов могут закрывать на это глаза. Если ужесточат правила, то как раз эти организации больше не смогут выдавать займы недавним банкротам. Это, возможно, спасет многих нерадивых заемщиков, которые попросту не умеют сами обращаться с деньгами. Но, строго говоря, лучше бы таким людям помогали с финансовой грамотностью, а не вводили для них новые запреты», — отметил Селезнев.

Согласно статистике Федресурса, по итогам января — июня 2025 года число россиян, признанных банкротами в судебном порядке, достигло 259,8 тыс. человек (+35,7% за год). Кроме того, в апреле — июне 2025 года было возбуждено 15,9 тыс. внесудебных процедур несостоятельности физлиц (по заявлениям граждан в МФЦ), что на 25,5% больше, чем за тот же период 2024-го. Также за первые три месяца 2025 года суды объявили несостоятельными 120,99 тыс. россиян, что на 34,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что банки в 80% случаев отказывают в смягчении условий по кредитам.