В России хотят ввести ограничения на покупки с детских банковских картах

В России необходимо ввести ограничения финансов на детских банковских картах, в том числе на денежные переводы. Если ребенок захочет совершить какую-либо операцию с картой, то нужно, чтобы об этом сначала уведомлялись его родители, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков в интервью радио Sputnik.

По мнению депутата, следует ввести механизм, согласно которому в случае, если ребенок совершает какую-либо банковскую операцию, его родителям приходит запрос на ее одобрение.

«Добровольно мы это уже реализовали – по закону уже можно сделать так, что банк, прежде чем осуществить операцию, должен перенаправить разрешение на ее реализацию третьему лицу», – пояснил парламентарий, добавив, что эта услуга доступна не только детям – ею можно воспользоваться в любом возрасте.

Однако в случае с банковскими картами нужно особое внимание, так как родители должны знать, что покупает их ребенок, подчеркнул Аксаков. Без этого ограничения право на использование карт он предложил предоставить только молодым людям от 16 лет, которые уже либо получают стипендию в колледжах, либо подрабатывают и имеют собственные финансы.

«А вот для тех, кто не зарабатывает деньги, а получает их от родителей, должны ввести ограничения», – подчеркнул парламентарий.

До этого стало известно, что в России хотят законодательно ограничить сумму операций на перевод и получение наличных детьми и подростками. С такой инициативой выступил «Народный фронт», призвав установить лимит на перевод и получение наличных детьми и подростками в размере 100 тысяч рублей в месяц. Увеличить его сможет только законный представитель несовершеннолетнего. Отмечается, что это важный механизм защиты детей от преступников – по данным экспертов, летом этого года около 20% случаев телефонного мошенничества пришлось на несовершеннолетних в возрасте от 12 лет. За год число ежедневных мошеннических атак на детей и подростков увеличилось почти в полтора раза.

