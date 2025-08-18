В РФ могут ввести лимит для несовершеннолетних на операции по банковским картам

В России предложили лимит 100 тыс. руб. на операции по банковским картам детей

В России хотят законодательно ограничить сумму операций на перевод и получение наличных детьми и подростками. Об этом со ссылкой на инициативу «Народного фронта» («НФ») сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, летом этого года около 20% случаев телефонного мошенничества пришлось на несовершеннолетних в возрасте от 12 лет. За год число ежедневных мошеннических атак на детей и подростков увеличилось почти в полтора раза. Злоумышленники воздействуют на несовершеннолетних, выдавая себя за директоров школ, завучей, классных руководителей, психологов, медицинских работников.

В связи с этим «Народный фронт» предложил установить лимит на перевод и получение наличных детьми и подростками в размере 100 тысяч рублей в месяц. Увеличить его сможет только законный представитель несовершеннолетнего. Предложение о лимите поддержала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

7 августа глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России могут начать продажу безопасных SIM-карт, которыми смогут пользоваться дети.

Ранее в МВД разъяснили, зачем мошенники стали выманивать у детей геолокацию.