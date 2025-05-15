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Россиян предупредили о главных опасностях пользования детской банковской картой

Специалист Карпычева: мошенники могут использовать детские банковские карты
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Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

Детские банковские карты могут использовать в целях финансирования терроризма, поэтому важно рассказывать ребенку о правилах ее безопасного использования. Об этом «Москве 24» рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева.

Она уточнила, что до 14 лет банк оформляет детскую карту, привязанную к счету родителей, поэтому они могут контролировать поступления и расходы. Если подросток оформляет карту на свой паспорт, важно разговаривать с ним на тему финансов, отметила эксперт.

«Разговаривать с детьми о деньгах важно регулярно и с самого раннего возраста: показывать, как надо ими распоряжаться, принимать решение о покупке, копить, воплощать свои финансовые цели и соблюдать правила безопасности. Тогда можно с большей уверенностью ожидать, что в 14 он будет грамотно пользоваться своей картой», — уточнила Карпычева.

Так, стоит объяснять детям, что никому нельзя отдавать карту и сообщать ПИН-код от нее. Мошенники могут украсть деньги или использовать их для спонсирования терроризма, что грозит уголовным наказанием.

В Госдуме призвали запретить банкам открывать счета несовершеннолетним клиентам без согласия их родителей. Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, юрист Игорь Семеновский отмечал, что такая мера необходима для защиты детей и подростков, не обладающих финансовой грамотностью, от мошенников.

Ранее сообщалось, что российские банки ужесточили правила разблокировки счетов россиян.

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