Россия после месячной остановки восстановила поставки пшеницы в Китай

РФ после июньской заминки возобновила поставки пшеницы в КНР
Валерий Морев/РИА Новости

Российские аграрии в прошлом месяце возобновили поставки пшеницы в Китай после июньской остановки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможенное управление КНР.

Отмечается, что в июле экспорт пшеницы упал с $9,4 млн до $17,8 тысячи год к году. В первом полугодии также наблюдается падение поставок по сравнению с 2024 годом — с $48,2 млн до $2,5 млн.

Главными поставщиками пшеницы в Китай по итогам полугодия являются Канада ($470,6 млн), Австралия ($204,8 млн) и Казахстан ($5,8 млн). РФ находится на четвертом месте.

Также отмечается, что за семь месяцев 2025 года Китай купил у России трубопроводного газа на $5,69 млрд. На фоне продаж за аналогичный период прошлого года продажи выросли на 21,3%.

В данный момент РФ занимает первое место среди поставщиков газа в Китай, на второй позиции расположилась Туркмения, заработавшая на поставках $4,9 млрд.

Ранее стало известно, что Россия планирует заказать в Китае суда для перевозки зерна ради экономии.

