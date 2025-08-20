На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай нарастил закупки российского газа

Таможня КНР: Россия продала Китаю газ на 5,69 миллиарда долларов
Reuters

За семь месяцев 2025 года Китай купил у России трубопроводного газа на $5,69 млрд. Данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР привод ТАСС.

На фоне продаж за аналогичный период прошлого года продажи выросли на 21,3%. В данный момент Россия занимает первоем место среди поставщиков газа в Китай, на второй позиции расположилась Туркмения, поставившая заработавшая на поставка $4,9 млрд.

В Китай газ также поставляют Мьянма (на $922млн), Казахстан ($600 млн) и Узбекистан ($460 млн).

Недавно в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета рассказали «Газете.Ru», что российские ученые совместно с коллегами из Китайского университета нефти и газа предложили новый подход к добыче сланцевого газа. Метод основан на компьютерном моделировании горных пород, что исключает необходимость дорогостоящих лабораторных тестов. Новый метод позволяет с точностью до 90% определять оптимальные зоны добычи для создания трещин, снижая риски обрушений и повышая объемы добычи.

Ранее в Китае заявили об отсутствии зависимости от поставок зерна и газа из США.

