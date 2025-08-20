На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» возобновлены

В Словакию возобновлена прокачка нефти по трубопроводу «Дружба»
Bernadett Szabo/Reuters

Транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию, прерванный в понедельник, 18 августа, возобновлен и ведется в штатном режиме. Об этом сообщила журналистам министр экономики республики Дениса Сакова, пишет ТАСС.

По ее словам, как только Словакия получит более точную информацию по порче инфраструктуры за пределами словацкой территории, будет понятно — придется ли корректировать план поставок на текущий месяц.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что по трубопроводу «Дружба» возобновили прокачку российской нефти и поблагодарил министра энергетики России Павла Сорокина за быстрый ремонт поврежденной инфраструктуры, которая подверглась ударам со стороны Украины.

За последние дни украинским ударам подверглись 2 нефтеперекачивающие станции трубопровода «Дружба»:

13 августа 2025 года Украина ударила РСЗО HIMARS и реактивными БПЛ по станции в Унеча в Брянской области.

18 августа Петер Сийярто сообщил, что повреждения получила трансформаторная подстанция, необходимая для работы МНП «Дружба».

Генштаб ВСУ заявил, что в ночь на 18 августа был нанесен удар БПЛА по ЛПДС Никольское в Тамбовской области. В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, перекачка нефти по трубопроводу «Дружба» было полностью остановлено.

Ранее российская армия уничтожила резервуары с топливом на территории нефтебазы в Одесской области.

