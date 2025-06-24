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Ученые из России и Китая повысили эффективность добычи сланцевого газа

ПНИПУ: цифровая модель определила зоны для гидроразрыва пласта с точностью 90%
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Евгений Биятов/РИА Новости

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из Китайского университета нефти и газа предложили новый подход к добыче сланцевого газа. Метод основан на компьютерном моделировании горных пород, что исключает необходимость дорогостоящих лабораторных тестов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

Сланцевый газ состоит преимущественного из метана. Сложность его добычи обусловлена плотностью и неоднородностью пород. Для извлечения сырья применяют технологию гидроразрыва пласта. Однако непредсказуемость структуры сланцев нередко приводит к осложнениям.

Разработанный российско-китайской командой метод позволяет с точностью до 90% определять оптимальные зоны добычи для создания трещин, снижая риски обрушений и повышая объемы добычи.

Исследователи создали цифровые 3D-модели керна на основе данных компьютерной томографии и электронной микроскопии. Эти модели учитывают пористость, минеральный состав и микротрещины породы. Виртуальные эксперименты показали, что эффективность гидроразрыва зависит от угла наклона трещин, их плотности, твердости минералов и других факторов.

Практические испытания на месторождении в Китае подтвердили точность прогнозов. В двух скважинах на разных глубинах результаты добычи совпали с расчетами модели. В России технология может быть полезна при разработке Баженовской и Доманиковой свит на Урале и в Западной Сибири.

Ранее российские ученые научились искать насекомых-вредителей с помощью оптоволокна.

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