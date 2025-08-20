Молодежь в России стала использовать работу как повод для переезда и новых впечатлений

По заявлениям аналитиков, молодежь в России готова ради карьеры переехать в другой регион и остаться там на пять лет. Однако, по наблюдениям HR-экспертов, сегодня молодое поколение все чаще воспринимает работу не как цель саму по себе, а как возможность для переезда, новых впечатлений и жизненного опыта. По мнению Екатерины Зеленковой, HR-директора коммуникационной группы PROGRESS, для современных молодых специалистов смена города или региона — это способ расширить горизонты и попробовать себя в разных условиях. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

«Поколение зумеров гораздо более мобильное и открытое к переменам. Они не привязываются к месту жительства — наоборот, именно работа дает им повод исследовать новые города, культуры и стили жизни», — объясняет эксперт.

Готовность к переезду объясняется стремлением к развитию не только в профессиональной сфере, но и в личной — молодые люди хотят накапливать разнообразный жизненный опыт, а работа становится удобным катализатором для этого.

«Для молодых специалистов важны не столько конкретные условия труда, сколько возможность через работу открыть для себя новые возможности и сменить обстановку. Переезд ради личного роста и впечатлений сегодня становится нормой, а не исключением», — добавляет Зеленкова.

Этот тренд подтверждается и изменениями на рынке труда: благодаря цифровизации, гибким форматам занятости и развитию транспорта смена города все меньше воспринимается как стресс, а все больше — как шанс начать новую главу жизни.

В итоге молодежь не просто ищет работу, а использует ее как повод для переезда, новых открытий и расширения жизненного опыта — что меняет подходы к карьере и мобильности в России.

Для рынка труда такая мобильность молодежи несет как плюсы, так и вызовы. С одной стороны, работодатели получают доступ к более мотивированным, открытым к новым возможностям кандидатам, что расширяет кадровый потенциал и стимулирует конкуренцию за таланты. С другой — компании сталкиваются с необходимостью быстрее адаптироваться к высокой текучести и создавать более гибкие условия, чтобы удерживать сотрудников, которые в любой момент могут сменить город или работодателя, резюмировала эксперт.

Ранее работодатели назвали самых раздражающих подчиненных.