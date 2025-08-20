На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молодежь в России стала использовать работу как повод для переезда и новых впечатлений

HR-эксперт Зеленкова: молодежь все чаще воспринимает работу как шанс для переезда
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

По заявлениям аналитиков, молодежь в России готова ради карьеры переехать в другой регион и остаться там на пять лет. Однако, по наблюдениям HR-экспертов, сегодня молодое поколение все чаще воспринимает работу не как цель саму по себе, а как возможность для переезда, новых впечатлений и жизненного опыта. По мнению Екатерины Зеленковой, HR-директора коммуникационной группы PROGRESS, для современных молодых специалистов смена города или региона — это способ расширить горизонты и попробовать себя в разных условиях. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

«Поколение зумеров гораздо более мобильное и открытое к переменам. Они не привязываются к месту жительства — наоборот, именно работа дает им повод исследовать новые города, культуры и стили жизни», — объясняет эксперт.

Готовность к переезду объясняется стремлением к развитию не только в профессиональной сфере, но и в личной — молодые люди хотят накапливать разнообразный жизненный опыт, а работа становится удобным катализатором для этого.

«Для молодых специалистов важны не столько конкретные условия труда, сколько возможность через работу открыть для себя новые возможности и сменить обстановку. Переезд ради личного роста и впечатлений сегодня становится нормой, а не исключением», — добавляет Зеленкова.

Этот тренд подтверждается и изменениями на рынке труда: благодаря цифровизации, гибким форматам занятости и развитию транспорта смена города все меньше воспринимается как стресс, а все больше — как шанс начать новую главу жизни.

В итоге молодежь не просто ищет работу, а использует ее как повод для переезда, новых открытий и расширения жизненного опыта — что меняет подходы к карьере и мобильности в России.

Для рынка труда такая мобильность молодежи несет как плюсы, так и вызовы. С одной стороны, работодатели получают доступ к более мотивированным, открытым к новым возможностям кандидатам, что расширяет кадровый потенциал и стимулирует конкуренцию за таланты. С другой — компании сталкиваются с необходимостью быстрее адаптироваться к высокой текучести и создавать более гибкие условия, чтобы удерживать сотрудников, которые в любой момент могут сменить город или работодателя, резюмировала эксперт.

Ранее работодатели назвали самых раздражающих подчиненных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами