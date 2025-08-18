На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в каком возрасте легче всего найти работу в России

SuperJob: россиянам в возрасте 30-38 лет легче всего устроиться на работу
true
true
true
close
uwe umstatter/Global Look Press

Каждый пятый HR-менеджер считает самой большой проблемой при работе с зумерами (людьми, родившимися с 1997 по 2012 год) безответственность и разгильдяйство, заявил ТАСС вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков.

«Каждого седьмого работодателя раздражает, как легко зумеры меняют работу. А мне кажется, что, наоборот, это сильная сторона», — сказал он.

По мнению Саракова, представители этого поколения становятся движущей силой любого бизнеса, но важно, чтобы в коллективе у них были старшие наставники. Более опытные коллеги могут направить энергию молодого сотрудника в нужное русло.

«Сегодня молодым специалистам мало просто дать высокую заработную плату. Они хотят понимать, какой важной частью своего бренда они являются», — рассказал эксперт.

Он добавил, что сейчас работодатели прежде всего смотрят на бэкграунд соискателей, а не на цвет их диплома и уровень образования. Поэтому молодежь в последние 10 лет стала чувствовать себя во время поиска работы более комфортно. При этом легче всего найти работу в возрасте 30-38 лет, а больше всего трудностей испытывают кандидаты старше 57 лет.

На этом фоне HR-эксперт и руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян назвал детской позицией использование «злорадного выгорания», когда сотрудники жалуются на усталость начальству для получения бонусов. Он уточнил, что люди от 35 лет и старше делают конкретное дело, за которым следует вполне заслуженное повышение, в то время как зумеры публично набивают себе цену.

Ранее была названа зарплата, которую зумеры требуют от работодателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами