Стало известно, в каком возрасте легче всего найти работу в России

Каждый пятый HR-менеджер считает самой большой проблемой при работе с зумерами (людьми, родившимися с 1997 по 2012 год) безответственность и разгильдяйство, заявил ТАСС вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков.

«Каждого седьмого работодателя раздражает, как легко зумеры меняют работу. А мне кажется, что, наоборот, это сильная сторона», — сказал он.

По мнению Саракова, представители этого поколения становятся движущей силой любого бизнеса, но важно, чтобы в коллективе у них были старшие наставники. Более опытные коллеги могут направить энергию молодого сотрудника в нужное русло.

«Сегодня молодым специалистам мало просто дать высокую заработную плату. Они хотят понимать, какой важной частью своего бренда они являются», — рассказал эксперт.

Он добавил, что сейчас работодатели прежде всего смотрят на бэкграунд соискателей, а не на цвет их диплома и уровень образования. Поэтому молодежь в последние 10 лет стала чувствовать себя во время поиска работы более комфортно. При этом легче всего найти работу в возрасте 30-38 лет, а больше всего трудностей испытывают кандидаты старше 57 лет.

На этом фоне HR-эксперт и руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян назвал детской позицией использование «злорадного выгорания», когда сотрудники жалуются на усталость начальству для получения бонусов. Он уточнил, что люди от 35 лет и старше делают конкретное дело, за которым следует вполне заслуженное повышение, в то время как зумеры публично набивают себе цену.

