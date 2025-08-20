Юрист раскрыл максимальный объем списания с пенсии за долги

Юрист Черкасов: за долги могут удержать до 70% пенсии

Объем удержания с пенсии за долги может составить до 70%. Об этом агентству «Прайм» сообщил ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов.

Эксперт отметил, что в соответствии с законом «Об исполнительном производстве» максимальный объем списания составляет 50%. Однако при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда и так далее сумма списания может составить до 70%, отметил юрист.

Черкасов добавил, что с февраля 2022 года должники могут сохранить для себя прожиточный минимум при удержании. Для этого нужно оформить заявление.

«Но и здесь, как в случае с максимальным размером удержания, есть исключение. При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью ... и возмещении ущерба, причиненного преступлением механизм сохранения прожиточного минимума не применяется», — сказал юрист.

Накануне данные системы Социального фонда показали, что, по состоянию на 1 июля 2025 года, средний размер пенсии по старости в России достиг почти 25,1 тыс. рублей. В ведомстве уточнили, что средняя пенсия работающих пенсионеров составляет около 22,1 тыс. рублей в месяц, тогда как у неработающих она выше и достигает 25,8 тыс. рублей.

