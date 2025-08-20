Сенатор предрекла женщинам пенсию больше, чем у мужчин

Сенатор Епифанова: в 2026 году пенсия женщин в России будет больше, чем у мужчин

В 2026 году средняя пенсия россиянок вновь превысит выплаты россиянам, спрогнозировала для «Газеты.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Лидерство женщин в размере пенсий на первый взгляд незначительное, однако стоит учитывать разницу в возрасте выхода на заслуженный отдых. Полагаю, тенденция останется неизменной и в 2026 году. Считаю, что основная причина такой ситуации обусловлена тем, что в последние годы все больше мужчин переходят в сферу самозанятости, где отсутствуют обязательное пенсионное страхование, а это напрямую влияет на будущие пенсии (по данным статистики, по итогам 2024 года свыше 60% самозанятых в России — мужчины, их оборот стал на 87% больше). Количество самозанятых мужчин преобладает во всех возрастных группах», — отметила Епифанова.

По ее словам, поскольку самозанятые не обязаны делать отчисления в Социальный фонд, это их добровольное решение. Епифанова подчеркнула, что именно женщины более ответственно, чем мужчины, относятся к вопросу формирования пенсий, гораздо активнее перечисляя взносы на обязательное пенсионное страхование — такова статистика Соцфонда России.

Она добавила, что при кратном увеличении количества самозанятых через несколько лет перед государством может остро встать вопрос их пенсионного обеспечения. Сенатор пояснила, что по той же статистике Соцфонда, взносы на обязательное пенсионное страхование в основном платят люди предпенсионного или близкого к предпенсионному возраста, а молодые самозанятые еще не вполне понимают, что отказываться от формирования пенсионных прав в государственной системе весьма рискованно. Между тем из года в год самозанятость в молодежной среде растет — так, количество плательщиков налога на профессиональный доход с 16 до 29 лет составляет 18% от всего населения России указанного возраста и 35% от всех самозанятых, подчеркнула Епифанова. При этом более 9 млн человек (82,5% от общего количества самозанятых) еще не получают пенсию и не сформировали пенсионные права, заключила сенатор.

Средний размер пенсий женщин в июле 2025 года впервые с 2015 года превысил размер пенсий мужчин. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучил ТАСС. Он составил 23 249 рублей для женщин, а для мужчин — 23 028 рублей.

