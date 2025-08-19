На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ожидают резкого снижения цен на овощи

Экономист Балынин: сладкий перец и баклажаны в РФ подешевеют на 25–35% в сентябре
Kiian Oksana/Shutterstock/FOTODOM

К середине сентября сладкий перец, баклажаны и кабачки в российских магазинах подешевеют на 25–35%, картофель и лук — на 20–25%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он добавил, что цены на капусту, свеклу и морковь снизятся на на 10-15%, виноград (в зависимости от сорта) подешевеет на 25–45%, груши — на 25–30%, арбузы и дыни — на 20–25%, яблоки — на 15–20%.

«В течение августа сезонное снижение цен на овощи и фрукты будет продолжаться. Это связано с поступлением на прилавки большого объема отечественной продукции, которую торговые сети будут стараться побыстрее реализовать и, соответственно, получить за нее деньги. Так, полагаю, что с учетом набора факторов (сбор отечественного урожая, практика предыдущих лет, текущая конфигурация цен и объективные возможности торговых сетей по их дальнейшей корректировке) цены заметно упадут к середине сентября», — отметил Балынин.

По сведениям Росстата, в июле 2025 года годовая инфляция в России замедлилась до 8,79%. Месяцем ранее показатель находился на уровне 9,40%.

Ранее стало известно, что в России резко подешевели молоко и морковь.

