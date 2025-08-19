На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оценена вероятность резкого увеличения долга для запрета на выезд за рубеж

Финансист Селезнев ожидает утроения минимального долга для запрета на выезд из РФ
Telsek/Shutterstock/FOTODOM

В России с большой долей вероятности примут закон об утроении минимального размера задолженности для запрета на выезд из России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

В Госдуме 21 июля предложили утроить минимальный размер задолженности для запрета на выезд из РФ. Порог хотят поднять с 30 тысяч до 90 тысяч рублей. Одной из причин решения назван рост минимального размера оплаты труда.

«Это выглядит как техническое повышение планки, начиная с которой приставы обязаны будут начать действовать и вводить запрет на выезд за рубеж. Мера нужна прежде всего службе исполнения судебных наказаний, чтобы не утонуть в общем потоке листов и списков должников. Это правда, что за последние 5–10 лет заметно выросли масштабы цен в стране, номинальные заработки, а с ними и все виды долгов: от коммунальных и алиментов до просроченных кредитов. Закон, вероятнее всего, примут. Он в интересах и самих должников, и государственных органов», — отметил Селезнев.

По данным Федеральной службы судебных приставов, на 1 марта 2025 года действовали постановления о временном ограничении права на выезд для должников в рамках примерно 9,5 млн исполнительных производств. Однако точное количество должников подсчитать трудно, так как в отношении одного человека может быть возбуждено несколько производств.

Ранее ФССП приостановила почти 2 млн исполнительных производств участников СВО.

