Оценена вероятность резкого увеличения долга для запрета на выезд за рубеж

В России с большой долей вероятности примут закон об утроении минимального размера задолженности для запрета на выезд из России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

В Госдуме 21 июля предложили утроить минимальный размер задолженности для запрета на выезд из РФ. Порог хотят поднять с 30 тысяч до 90 тысяч рублей. Одной из причин решения назван рост минимального размера оплаты труда.

«Это выглядит как техническое повышение планки, начиная с которой приставы обязаны будут начать действовать и вводить запрет на выезд за рубеж. Мера нужна прежде всего службе исполнения судебных наказаний, чтобы не утонуть в общем потоке листов и списков должников. Это правда, что за последние 5–10 лет заметно выросли масштабы цен в стране, номинальные заработки, а с ними и все виды долгов: от коммунальных и алиментов до просроченных кредитов. Закон, вероятнее всего, примут. Он в интересах и самих должников, и государственных органов», — отметил Селезнев.

По данным Федеральной службы судебных приставов, на 1 марта 2025 года действовали постановления о временном ограничении права на выезд для должников в рамках примерно 9,5 млн исполнительных производств. Однако точное количество должников подсчитать трудно, так как в отношении одного человека может быть возбуждено несколько производств.

Ранее ФССП приостановила почти 2 млн исполнительных производств участников СВО.