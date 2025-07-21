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В России хотят увеличить величину долга для запрета на выезд за границу

РИА Новости: Госдума хочет втрое увеличить сумму долга для запрета на выезд
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Владимир Корнев/РИА «Новости»

В Госдуме намерены втрое увеличить сумму долга, который может быть основанием для временного ограничения выезда за границу. Об этом, ссылаясь на внесенный в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект, сообщает РИА Новости.

В соответствии с ним, долговой порог для неплательщиков повысится с 30 тысяч до 90 тысяч рублей, а в случае неисполнения должником требований по уплате долга — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что трехкратное увеличение суммы долга позволит обратить внимание судебных приставов к действительно злостным неплательщикам.

18 июля сообщалось, что с начала проведения специальной военной операции судебные приставы в столице приостановили взыскание задолженностей с участников СВО на общую сумму 7,7 миллиарда рублей.

4 июля сообщалось, что у актера Игоря Петренко нашли новый миллионный долг по алиментам.

Ранее россиянин отправился в свадебное путешествия только после погашения долга по алиментам.

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