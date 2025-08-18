На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС нарастил закупки российского газа более чем на 9%

Евростат: ЕС на 9,4% увеличил закупки газа из РФ в первом полугодии 2025-го
Vasily Fedosenko/Reuters

Евросоюз в первом полугодии текущего года нарастил закупки российского газа на 9,4% в сравнении с прошлогодним периодом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Евростата.

Отмечается, что ЕС приобрел газ на сумму порядка €7,4 млрд, причем сжиженного природного газа (СПГ) было закуплено на €4,5 млрд, а трубопроводного газа — на €2,9 млрд.

При этом доля российского СПГ на европейском рынке составляет 13,7%, а главным поставщиком стали Соединенные Штаты (54,3%). Доля России в импорте трубопроводного газа в ЕС составила 11%. РФ обходят Алжир (26%), Норвегия (25,4%) и Великобритания (20,6%).

В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом заявила, что Европейский союз ради снижения американских пошлин полностью откажется от российских нефти и газа в пользу сжиженного природного газа и ядерного топлива из США.

Ранее в МИД РФ заявили, что ЕС потерял триллион евро из-за антироссийской политики.

