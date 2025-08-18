Россия резко увеличила поставки мяса птицы за границу

За первые семь месяцев 2025 года экспорт мяса птицы из России вырос на 23% по сравнению с прошлым годом — в результате объем поставок достиг 262 тысяч тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

По данным аналитиков, в денежном выражении поставки выросли на 31% и достигли $530 млн (около 42,3 млрд рублей). Основная доля экспорта пришлась на части тушек и субпродукты кур. Зарубежные клиенты закупили эту продукцию на сумму в $400 млн. Еще по $60 млн составили продажи индейки и замороженных куриных тушек.

Китай стал главным импортером российского мяса птицы. На его долю пришлось 43% выручки отечественных экспортеров. Глава Agrifood Strategies Альберт Давлеев объяснил высокий спрос в Китае сокращением поставок из США и Бразилии из-за птичьего гриппа. Кроме того, в число ключевых покупателей вошли Саудовская Аравия и Казахстан, на которые пришлось 24% и 9% выручки соответственно.

В январе Минсельхоз России сообщал, что РФ по итогам 2024 года продала другим государствам рекордное количество мяса — 700 тысяч тонн, что на 27% больше относительно показателей 2023 года. В общей сложности Россия получила за экспорт максимальные в истории страны $1,7 млрд. Около трети от выручки пришлось на лидирующий по закупкам мяса из России Китай.

