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Россия продала другим странам рекордное количество мяса

РИА Новости: Россия в 2024 году продала за границу более 700 тысяч тонн мяса
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Suzanne Pratt/Shutterstock/FOTODOM

Россия продала другим государствам по итогам 2024 года рекордное количество мяса — 700 тысяч тонн, что стало больше на 27% относительно показателей 2023 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение Минсельхоза страны.

В соответствии с данными ведомства, продажи выросли в разных сегментах достаточно равномерно: поставки свинины выросли на треть, птицы — на 25%, мяса крупного рогатого скота — на 22%.

В общей сложности Россия получила за экспорт максимальные в истории страны $1,7 млрд, что больше показателя года до этого на 24%. Около трети от выручки пришлось на лидирующий по закупкам мяса из России Китай. Также в топ-3 вошли Саудовская Аравия и Белоруссия.

Накануне РИА Новости со ссылкой на сообщение центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе написало, что объем экспорта сыра из России по итогам 2024 года увеличился на 22% относительно показателя 2023 года, до 33 тысяч тонн. Среди импортеров сыра в Россию первое место занимает Казахстан (52%), на втором месте находится Белоруссия (15%), тройку лидеров замыкает Узбекистан (12%).

Ранее стало известно, какое мясо предпочитают россияне.

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