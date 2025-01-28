Россия продала другим странам рекордное количество мяса

Россия продала другим государствам по итогам 2024 года рекордное количество мяса — 700 тысяч тонн, что стало больше на 27% относительно показателей 2023 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение Минсельхоза страны.
В соответствии с данными ведомства, продажи выросли в разных сегментах достаточно равномерно: поставки свинины выросли на треть, птицы — на 25%, мяса крупного рогатого скота — на 22%.
В общей сложности Россия получила за экспорт максимальные в истории страны $1,7 млрд, что больше показателя года до этого на 24%. Около трети от выручки пришлось на лидирующий по закупкам мяса из России Китай. Также в топ-3 вошли Саудовская Аравия и Белоруссия.
Накануне РИА Новости со ссылкой на сообщение центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе написало, что объем экспорта сыра из России по итогам 2024 года увеличился на 22% относительно показателя 2023 года, до 33 тысяч тонн. Среди импортеров сыра в Россию первое место занимает Казахстан (52%), на втором месте находится Белоруссия (15%), тройку лидеров замыкает Узбекистан (12%).
Ранее стало известно, какое мясо предпочитают россияне.