Пара из РФ пожаловалась на перенос рейса из Сербии на 8 часов назад

Shot: в Сербии пара из РФ не попала на рейс из-за переноса на 8 часов назад

Туристы из России не смогли вылететь из аэропорта Белграда своевременно из-за того, что их рейс перенесли. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказали супруги, они купили билеты на самолет, следовавший из столицы Сербии в Москву. Когда они приехали в аэропорт города отправления, выяснилось, что воздушное судно улетело восемь часов назад.

«Пара уверяет, что о переносе рейса их никто не предупредил», – сообщается в публикации.

В беседе с клиентами сотрудники компании предложили бесплатные билеты на рейс, который отправится в Москву через две недели, при этом затраты на жилье мужчина и женщина должны были взять на себя. Им также предложили купить билеты за свой счет.

Так как времени у супругов не было, они выбрали второй вариант, билеты обошлись им 65 тысяч рублей. По словам путешественников, компания не компенсировала эти затраты.

