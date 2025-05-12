Вице-премьер РФ анонсировал строительство сотен гражданских судов к 2036 году

Мантуров: в РФ до 2036 года хотят построить более 1,6 тысячи гражданских судов

Более 1,6 тыс. гражданских судов и единиц морской техники планируют построить в РФ до 2036 года. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

В понедельник, 12 мая, председатель российского правительства Михаил Мишустин провел совещание со своими заместителями.

На встрече Мантуров рассказал о прекращении эксплуатации некоторых судов, большинство из которых были построены в 70–80-е гг. XX века. По словам вице-премьера, замена таких кораблей на современные и технологичные изделия — это один из главных вызовов, с которым сталкивается отечественное судостроение в настоящее время.

«В базовом сценарии стратегии [развития судостроения] до 2036 года на российских верфях предполагается постройка более 1,6 тыс. единиц гражданских судов и морской техники», — подчеркнул он.

29 апреля министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области сообщило о завершении строительства нового танкера-химовоза «Азимут-1». Проектированием судна занималось Невское проектно-конструкторское бюро ОСК, а его строительством — Южный центр судостроения и судоремонта ОСК. К текущему моменту танкер уже передали заказчику.

Ранее РФ заняла третье место в мире в области военного кораблестроения.