В России резко выросли вложения в краудфандинг на фоне снижения доходности вкладов

В России объем инвестиций в краудфандинг вырос на 28% в июле
Travis182/Shutterstock/FOTODOM

По итогам июля объем инвестиций в краудфандинг составил 2,32 млрд рублей, что на 28% больше, чем в июне. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации краудфандинга (АОИП).

По данным ассоциации, рост вложений связан со снижением ключевой ставки Центрального банка России. Решение привело к падению доходности вкладов. Так, по информации ЦБ, с конца мая средний размер максимальных ставок по депозитам у топ-10 банков упал с 19,38 до 15,9%.

В АОИП отметили, что текущие результаты фактически вернулись к уровню аналогичного периода прошлого года. Объем выдачи в краудфандинге достиг локального минимума в мае 2025 года — 1,75 млрд рублей. В июне показатель вырос на 66,7 млн рублей, добавили в ассоциации.

Краудфандинг — это сбор денег через специальные интернет-площадки для запуска проектов.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18%. Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка. Банк России объяснил смягчение денежно-кредитной политики замедлением инфляции. По оценке опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, к осени ставки по депозитам могут достичь 14–15%.

Ранее экономист раскрыл секрет извлечения максимальной прибыли с банковского вклада.

