США в ближайшее время введут пошлины на сталь и полупроводники

Трамп: США в ближайшие две недели введут пошлины на сталь и полупроводники

США в ближайшие две недели введут пошлины на импорт стали и полупроводников. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

«Я на будущей неделе и через неделю установлю пошлины на сталь и, я бы сказал, микросхемы. Сталь и полупроводники. У нас будет поначалу низкая ставка. <...> После определенного периода ставки станут очень высокими», — сказал он.

31 июля Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары из более 60 стран. Они вступили в силу в полночь 7 августа.

По данным агентства Bloomberg, торговые партнеры США были разделены на три группы. Для большинства стран сохранен действующий с апреля базовый тариф в 10%. Он применяется к государствам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют.

Минимальные пошлины в 15% коснутся примерно 40 стран с незначительным торговым дефицитом. Более высокие ставки предусмотрены для стран, не заключивших соглашения с США или имеющих значительный дефицит торговли в их пользу.

