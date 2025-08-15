На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Поставки электричества из РФ в Китай достигли исторического минимума

«Ъ»: поставки электроэнергии из РФ в Китай упали на 60% и достигли минимума
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский экспорт электричества в Китай упал на 60%, до 200 млн кВт⋅ч, в первую половину 2025 года, что является историческим минимумом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет оператора поставок «Интер РАО».

Отмечается, что уменьшение объема поставок вызвано нехваткой мощностей у Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока, которая не позволяет восстановить экспорт до плановых значений.

По мнению экспертов, многое зависит от того, какая погода будет зимой, от количества снега и силы паводка на сибирских реках, где расположены гидроэлектростанции.

При большом объеме воды экспорт может вырасти в 2026 году. В ином случае показатели будут примерно на уровне 2025-го.

До этого сообщалось, что китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали получать больше предложений, касающихся российской нефти, на фоне колебания цен на международных рынках.

Ранее сообщалось, что США опасаются вводить санкции против Китая из-за России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами