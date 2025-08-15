Поставки электричества из РФ в Китай достигли исторического минимума

«Ъ»: поставки электроэнергии из РФ в Китай упали на 60% и достигли минимума

Российский экспорт электричества в Китай упал на 60%, до 200 млн кВт⋅ч, в первую половину 2025 года, что является историческим минимумом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет оператора поставок «Интер РАО».

Отмечается, что уменьшение объема поставок вызвано нехваткой мощностей у Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока, которая не позволяет восстановить экспорт до плановых значений.

По мнению экспертов, многое зависит от того, какая погода будет зимой, от количества снега и силы паводка на сибирских реках, где расположены гидроэлектростанции.

При большом объеме воды экспорт может вырасти в 2026 году. В ином случае показатели будут примерно на уровне 2025-го.

