На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти продадут долю в «Южуралзолото» компании, входящей в структуру Газпромбанка

В Минфине заявили, что госпакет в «Южуралзолото» продадут структуре Газпромбанка
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА «Новости»

Российские власти до конца года планируют продать национализированный пакет акций «Южуралзолота» (ЮГК) компании, входящей в структуру Газпромбанка. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает ТАСС.

«У компании [ЮГК] есть большой миноритарный акционер, который сохранился, он там и будет главным. Мы продадим основной пакет», — сказал Моисеев.

По его словам, рыночная стоимость пакета, который пока еще находится в собственности государства, составляет примерно 85 млрд руб.

В начале июля сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета провели обыски в офисах компании ЮГК. Силовики выявили нарушения, касающиеся безопасности экологической среды, а также правил эксплуатации промышленных объектов в регионе. По данным ведомств, в результате этих нарушений произошло загрязнение водоохранной зоны, что негативно сказалось на состоянии экологии.

После этого суд передал 67,25% акций «Южуралзолота» в собственность государства.

Ранее глава Минфина прокомментировал идею национализации золотодобывающих компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами